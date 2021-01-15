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Девушка блогера Дани Милохина оказалась в больнице
Фото: help-patient.ru

Девушка блогера Дани Милохина оказалась в больнице

Никита Абрамов

Звезды

Девушка звезды TiKTok Дани Милохина Юля Гаврилина опубликовала фото из больницы. Девушка решила изменить форму носа, но не ожидала, что после операции ее будет ждать такой тяжелый период.

Как рассказала своим поклонникам Юля, на операцию она решилась не просто так. В детстве девушка попала в аварию, где сломала нос, но даже не поняла, что это случилось. Со временем поврежденная носовая перегородка стала мешать ей нормально дышать.

— Сейчас нахожусь в очень плохом состоянии. Спасибо, что со мной! — цитирует Гаврилину 5-tv.ru.

После того, как ее самочувствие слегка улучшилось, звезда смогла рассказать, что пытается вернуться к нормальному режиму. Сейчас она осторожно делает зарядку, занимается своим аккаунтом в TiKTok, а также немного танцует.

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