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Звезду TiKTok Даню Милохина задержали полицейские в Краснодаре
Фото: Instagram/danyda_milokhin

Звезду TiKTok Даню Милохина задержали полицейские в Краснодаре

Никита Абрамов

Звезды

Звезда TiKTok Даня Милохин оказался в отделении полиции в Краснодаре. За что именно задержали блогера, пока не разглашается.

Пользователи интернета предполагают, что сотрудники полиции задержали блогера за несанкционированную встречу с фанатами.

Встреча, на которую пришло много поклонников звезды, прошла в торговом центре. Возможной причиной задержания является то, что собравшиеся не стали соблюдать установленные меры безопасности во время пандемии коронавируса.

Как сообщает 7дней.ru, перед задержанием блогер успел извиниться перед собравшейся публикой.

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