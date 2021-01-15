Звезду TiKTok Даню Милохина задержали полицейские в Краснодаре

Фото: Instagram/danyda_milokhin

Звезда TiKTok Даня Милохин оказался в отделении полиции в Краснодаре. За что именно задержали блогера, пока не разглашается.

Пользователи интернета предполагают, что сотрудники полиции задержали блогера за несанкционированную встречу с фанатами.

Встреча, на которую пришло много поклонников звезды, прошла в торговом центре. Возможной причиной задержания является то, что собравшиеся не стали соблюдать установленные меры безопасности во время пандемии коронавируса.

Как сообщает 7дней.ru, перед задержанием блогер успел извиниться перед собравшейся публикой.

Читайте также: «Продюсирование прекратится сразу же»: таролог предсказала будущее Дани Милохина