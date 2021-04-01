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Анастасия Ивлеева рассказала о своих главных страхах
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Анастасия Ивлеева рассказала о своих главных страхах

Никита Абрамов

Звезды

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о своих главных страхах. По ее словам, она очень боится потерять мужа и свою известность.

— У меня есть два страха. Первый — это потерять Леху. Второй — потерять свою популярность, — рассказала Ивлеева.

По словам Насти, она считает вполне обоснованными эти страхи. Однако телеведущая уточнила, что про спад популярности она имела в виду не хайп, а потерю своего образа.

— Так в один миг просыпаешься — и ничего нет. Понимаешь? Ты же всю жизнь к этому идешь, это нормально, — объяснила Ивлеева в YouTube-подкасте блогера Эльдара Джарахова.

Ранее Анастасия Ивлеева впервые разоткровенничалась о своем отце. Оказалось, что мужчина оставил дочь, когда она была младенцем.

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ЭлджейНастя Ивлеевастрахи
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