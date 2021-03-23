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«Богиня»: Настя Ивлеева полностью разделась для обложки Playboy
Настя Ивлеева сделала себе оригинальный подарок на день рождения / Фото: instagram.com/_agentgirl_

«Богиня»: Настя Ивлеева полностью разделась для обложки Playboy

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева полностью разделась для обложки журнала Playboy. Она разместила фотографию на своей странице в Instagram.

— На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy, — подписала снимок знаменитость.

Ивлеева запечатлелась полностью обнаженной, отметив, что выбрала для этого самое лучшее время, потому что именно сейчас «уверена в себе как никогда». Телеведущая подчеркнула, что она и ее команда делали обложку «полностью сами», назвав ее самой дорогой «за историю русского Playboy».

Фанаты звезды пришли в восторг от откровенного фото и написали множество комплиментов.

«Богиня»; «Всем бы так в 30 лет»; «Шикарно! Балдею от тебя!» — высказались в комментариях пользователи.

Ранее Ивлеева рассказала о подарке, полученном от Киркорова. Телезвезда отметила, что до сих пор получает подарки на свой день рождения, который был 8 марта.

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откровенные фотоНастя Ивлееважурнал Playboy
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