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Настя Ивлеева рассказала, на что тратит заработанные миллионы
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева рассказала, на что тратит заработанные миллионы

Анастасия Волоснова

Звезды

Ведущая и блогер Настя Ивлеева не скрывает, на что тратит свои заработанные миллионы. Звезда призналась, что как-то потратила более двадцати трех миллионов рублей за один раз.

Такой дорогой покупкой оказался автомобиль Lamborghini Aventador, мощность которого составляет 740 лошадиных сил. Ивлеева уточнила, что мечтала о подобной машине почти всю свою жизнь.

Кроме того, девушка делает дорогие подарки своему возлюбленному — рэперу Элджею. На день рождения она подарила мужу часы с бриллиантами, стоимость которых составила семь миллионов рублей.

Отмечается, что сам рэпер также не стесняется дарить близким людям дорогие подарки. Так, в прошлом году Элджей купил для своей мамы Mercedes-Benz за три миллиона рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

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