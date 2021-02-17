«Сердце в букете»: Боня заинтриговала поклонников подарком от тайного поклонника

Фото: instagram/victoriabonya

Телеведущая и модель Виктория Боня показала фанатам шикарный подарок от тайного поклонника. Телеведущая заинтриговала фанатов в своем Instagram-аккаунте.

Девушка опубликовала фотографию с пышным букетом роз. Поклонники отметили, что ее розовое пальто эффектно сочетается с красными цветами, которые девушка держит в руках, загадочно опустив взгляд в пол. В подписи к снимку Боня обратила внимание подписчиков на сердце, оставленное в букете роз тайным поклонником.

— Вы видите сердце в центре букета? Угадайте, от кого такие роскошные розы? — написала телеведущая под фото.

Подписчиков восхитила красота телеведущей и ее шикарный букет. Многие стали предполагать, кто стал тайным поклонником Бони.

«Виктория, вы такая красивая»; «Гений романтичных подарков»; «А вдруг от себя любимой»; «Какая красота, какие цветы!» — написали фанаты в комментариях.

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