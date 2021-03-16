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«Пропал дар речи»: Ивлеева рассказала о подарке, полученном от Киркорова
Фото: instagram.com/_agentgirl_

«Пропал дар речи»: Ивлеева рассказала о подарке, полученном от Киркорова

Илья Ашуров

Звезды

Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о роскошном подарке, который ей преподнес на 30-летие певец Филипп Киркоров. Об этом девушка сообщила на своей странице Instagram.

Телезвезда отметила, что до сих пор получает подарки на свой день рождения, который был 8 марта. Одним из таких подарков оказалось украшение, подаренное королем отечественной эстрады. Ивлеева выложила в сеть видео, на котором демонстрирует свой шикарный подарок.

— Это роскошное, безумно прекрасное, невероятное ожерелье мне прислал Филипп Киркоров. Если честно, когда я открыла коробку, у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота, ­— сказала Ивлеева в видео на своей странице.

«Пропал дар речи»: Ивлеева рассказала о подарке, полученном от КиркороваФото: instagram/_agentgirl_

Ранее сообщалось о том, что на вечеринку в честь дня рождения Ивлеевой приезжали звезды шоу-бизнеса. Среди них были Алла Пугачева, Максим Галкин, Регина Тодоренко, Даня Милохин, Моргенштерна и многие другие.

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Филипп КиркоровНастя Ивлеева
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