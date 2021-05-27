Пожар площадью 100 квадратных метров вспыхнул на складе в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Агрохимическая улица, 3 Карта всех событий

Склад площадью 150 квадратных метров загорелся в Новой Москве. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в поселении Марушкинском, по адресу Агрохимическая улица, дом 3. В здании загорелось оборудование для производства тротуарной плитки и складируемые материалы.

Огонь распространился на 100 «квадратов». В 8:02 пожар был локализован.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее в Подмосковье загорелось здание ангара. Пожар произошел на территории деревни Тарасово городского округа Павловский Посад.

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