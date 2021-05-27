Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожар площадью 100 квадратных метров вспыхнул на складе в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар площадью 100 квадратных метров вспыхнул на складе в Новой Москве

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Агрохимическая улица, 3 Карта всех событий

Склад площадью 150 квадратных метров загорелся в Новой Москве. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в поселении Марушкинском, по адресу Агрохимическая улица, дом 3. В здании загорелось оборудование для производства тротуарной плитки и складируемые материалы.

Огонь распространился на 100 «квадратов». В 8:02 пожар был локализован.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее в Подмосковье загорелось здание ангара. Пожар произошел на территории деревни Тарасово городского округа Павловский Посад.

Читайте также: Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

складыМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Все мнения
О проекте