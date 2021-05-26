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Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию
Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

Кирилл Николаев

Происшествия

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схиигумену Сергию, который обвиняется в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) будет находиться под стражей до 21 июня, сообщает РИА Новости.

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной». В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

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