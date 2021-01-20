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«Старцы вразумили»: бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО
Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

«Старцы вразумили»: бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО

Ростислав Зубков

Общество

Бывший схиигумен Сергий прекратил голодовку. Об этом в среду, 20 января, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В конце декабря прошлого года экс-схимонах отказался от еды и воды, находясь в столичном следственном изоляторе. Он уточнял, что решил поститься, поэтому голодовкой свои решения не считает. В середине января этого года Сергий, переведенный из СИЗО-7 в «Матросскую тишину», начал «вкушать воду».

По последним данным, экс-схиигумен также начал есть. Его навещает адвокат.

— Он начал употреблять пищу, по моей информации, на него влияют старцы Нового Афона, они его каким-то образом вразумляют. Поэтому сегодня никто никакой тревоги не выказывает, я слежу за его состоянием, — приводит РИА Новости слова Мерзляковой.

Известно, что Новоафонский монастырь в Абхазии, как и сам Сергий, ушел в раскол и не относится к канонической Церкви. Отлученного от церкви бывшего схимонаха теперь духовно «вразумляют» такие же раскольники.

СПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий (в миру Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Читайте также: ФСИН опровергла слухи об ухудшении самочувствия экс-схимонаха Сергия в СИЗО

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