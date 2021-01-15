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Арестованный бывший схимонах Сергий прекратил сухую голодовку
Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Арестованный бывший схимонах Сергий прекратил сухую голодовку

Кирилл Николаев

Происшествия

Находящийся под арестом бывший схимонах Сергий (Николай Романов) прекратил сухую голодовку. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила его адвокат Светлана Герасимова.

По ее словам, это была не голодовка, а пост. Экс-схимонах начал пить воду. Он находится в нормальном состоянии, сообщает ТАСС.

Ранее бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в столичном СИЗО-7 в знак протеста против своего уголовного преследования.

СПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

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уголовное делоСИЗОсхимонах Сергий
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