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Бывший схимонах Сергий объявил голодовку в СИЗО
Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Бывший схимонах Сергий объявил голодовку в СИЗО

Кирилл Николаев

Происшествия

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) объявил сухую голодовку в столичном СИЗО-7 в знак протеста против своего уголовного преследования. Об этом в понедельник, 11 января, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, экс-схимонах Сергий не ест и не пьет, а только смачивает губы водой.

— Сергий утверждает, что будет голодать, пока не умрет или же до тех пор, пока его не освободят из СИЗО хотя бы под домашний арест, — цитирует Меркачеву ТАСС.

Она отметила, что бывший схимонах не ест с 30 декабря, однако тогда мужчина отказывался от пищи из-за поста. За время пребывания в СИЗО он похудел на семь килограммов, но выглядит неплохо.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия 29 декабря. Мужчина будет находиться под стражей до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Напомним, бывший схимонах Сергий стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

Читайте также: Бывший схимонах Сергий был ранее судим за убийство и разбойное нападение

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