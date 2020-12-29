Бывший схимонах Сергий был ранее судим за убийство и разбойное нападение

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) имел судимость за убийство и разбойное нападение. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что экс-схимонах Сергий был приговорен к 13 годам лишения свободы. После отбывания наказания он вышел на волю в конце 1990-х годов.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия. Он будет находиться под стражей до 28 февраля 2021 года. В отношении него уже возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Напомним, схимонах Сергий стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

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