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Суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия
Фото: Пресс-служба Басманного суда

Суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия

Кирилл Николаев

Наталья Белова

Происшествия

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом во вторник, 29 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил пресс-секретарь суда.

Экс-схимонах Сергий будет находиться под стражей до 28 февраля 2021 года.

Ранее СМИ сообщили о задержании бывшего схимонаха. Его адвокат заявила, что Сергия направят в Москву, в отношении него уже возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

Видео: Пресс-служба Басманного суда Москвы

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

Читайте также: Бывший схимонах Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях

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