Сторонники бывшего схимонаха Сергия не пустили приставов в монастырь

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Прихожане Среднеуральского женского монастыря, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), не пустили на территорию обители судебных приставов и представителей епархии, которые прибыли для проведения экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе епархии во вторник, 22 декабря.

Ранее екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря и приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

— На территорию бывшего Среднеуральского монастыря прибыли представители епархии, а также эксперты, назначенные судом, и судебные приставы. По предварительной информации, на территорию захваченного монастыря запустили лишь эксперта, — сообщила собеседница РИА Новости.

В епархии отметили, что земельные участки на территории монастыря были предоставлены для осуществления религиозной деятельности с ее разрешения, поэтому все сооружения там принадлежат Русской православной церкви.

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о массовом чипировании с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате чего его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Ранее Романов потребовал у церковных судов лишить санов патриарха Кирилла и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Священник трижды не являлся на заседания епархиального суда, после чего его представители лишили мужчину сана и отлучили от церкви.

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