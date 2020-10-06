Возбуждено дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре

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Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ во вторник, 6 октября.

По версии следствия, с 2004 по 2019 год неустановленные лица умышленно причиняли семерым несовершеннолетним физические и психологические страдания. Детей били, объясняя эти действия воспитательным процессом.

На данный момент правоохранители устанавливают причастных к случившемуся, уточнили в ведомстве.

Ранее основатель Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий был отлучен от церкви.

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