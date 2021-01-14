ФСИН опровергла слухи об ухудшении самочувствия экс-схимонаха Сергия в СИЗО

Фото: youtube.com / Новости Шеремета Девять с половиной

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) находится в изоляторе и чувствует себя нормально, ему не вызвали скорую в целях оказания срочной медпомощи. Об этом сообщили в столичном управлении ФСИН России в четверг, 14 января.

Ранее в СМИ появились слухи, что экс-схимонаху вызвали наряд скорой помощи, поскольку в изоляторе у него резко ухудшилось самочувствие.

— Данная информация не соответствует действительности. Романов Н.В. находится под наблюдением врачей следственного изолятора, состояние его здоровья удовлетворительное, — подчеркнули в надзорном ведомстве, опровергая недостоверные сведения.

Ранее Сергий объявил голодовку в СИЗО.

СПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

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