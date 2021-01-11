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В РПЦ призвали не рассматривать дело экс-схимонаха Сергия как «внутрицерковные разборки»
Фото: youtube.com / Новости Шеремета Девять с половиной

В РПЦ призвали не рассматривать дело экс-схимонаха Сергия как «внутрицерковные разборки»

Татьяна Плотникова

Религия

Московская патриархия Русской православной церкви выступила с призывом не рассматривать события в Среднеуральском монастыре как «внутрицерковные разборки руками ОМОНа».

Как отметил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), предметом уголовного обвинения бывшего схиигумена Сергия (Романова) «являются факты, затрагивающие общественные, а не церковные интересы».

Представитель РПЦ подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов сообщили епархии об операции после ее начала. При этом сторонники Сергия и после его ареста «спокойно пребывают в монастыре и, по крайней мере в первые дни, не пускали в него представителей епархии», рассказал епископ Зеленоградский.

В РПЦ также заявили, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) «готов с большой доброжелательностью встречаться и обсуждать ситуацию с общиной людей, находящихся в Среднеуральском монастыре». По словам епископа Саввы, цель митрополита — «в том, чтобы людей вернуть в лоно Церкви, а не в том, чтобы "устроить разборки"», сообщает РИА Новости.

Напомним, бывший схимонах Сергий стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

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