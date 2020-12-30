УФСИН: Бывший схимонах Сергий соблюдает пост, а не отказывается от еды и воды

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Бывший схимонах Сергий, который находится в СИЗО-7, не отказался полностью от еды, а соблюдает пост. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба УФСИН по Москве.

— В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемый Романов Н. В. полностью отказался от приема пищи и воды. Данная информация не соответствует действительности. Подозреваемый Романов действительно не употребляет в пищу некоторые продукты питания. Но при этом о полном отказе от приема пищи и воды речи не идет, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывший схимонах отказался от еды в СИЗО, называя это не голодовкой, а постом.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия. Мужчина будет находиться под стражей до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Напомним, бывший схимонах Сергий стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

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