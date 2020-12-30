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Бывший схимонах Сергий в СИЗО отказывается есть, называя это постом
Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Бывший схимонах Сергий в СИЗО отказывается есть, называя это постом

Никита Абрамов

Происшествия

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который находится в СИЗО, отказывается принимать пищу, называя это постом, а не голодовкой. Об этом сообщил в среду, 30 декабря, ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

— Николай Романов помещен в СИЗО-7, он находится в камере один. Известно, что он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей. При том голодовкой он это не считает, — цитирует секретаря РИА Новости.

Уточняется, что бывший схимонах собрался держать пост 5–10 суток.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Сергия. Мужчина будет находиться под стражей до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Напомним, бывший схимонах Сергий стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

Читайте также: Бывший схимонах Сергий был ранее судим за убийство и разбойное нападение

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