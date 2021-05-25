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Ангар загорелся в подмосковной деревне Тарасово
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ангар загорелся в подмосковной деревне Тарасово

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Тарасово Карта всех событий

Здание ангара загорелось в Подмосковье. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел на территории деревни Тарасова городского округа Павловский Посад. Огонь охватил одну тысячу квадратных метров площади.

Данные о причине возгорания и пострадавших уточняются, пишет РИА Новости.

Ранее ликвидировали пожар в здании на Серебрянической набережной.

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Подмосковьевозгораниепожар
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