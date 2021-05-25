Ангар загорелся в подмосковной деревне Тарасово
Россия, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Тарасово Карта всех событий
Здание ангара загорелось в Подмосковье. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Уточняется, что инцидент произошел на территории деревни Тарасова городского округа Павловский Посад. Огонь охватил одну тысячу квадратных метров площади.
Данные о причине возгорания и пострадавших уточняются, пишет РИА Новости.
Ранее ликвидировали пожар в здании на Серебрянической набережной.
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