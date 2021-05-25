Пожар в здании на Серебрянической набережной ликвидировали

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Россия, Москва, Серебряническая набережная Карта всех событий

Пожар ликвидировали в нежилом здании в центре столицы. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в столичном МЧС.

Уточняется, что возгорание ликвидировали в 15:12. По данным собеседника «ВМ», информации о пострадавших не поступало.

Напомним, пожар произошел по адресу Серебряническая набережная, дом 19. Из-под крыши постройки пошел дым. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Для тушения вылетели два вертолета Московского авиацентра.

Ранее движение перекрыли на Серебрянической набережной из-за пожара в центре Москвы.

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