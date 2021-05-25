Вертолеты вылетели для тушения пожара в нежилом здании в центре Москвы

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Серебряническая набережная, 19 Карта всех событий

Вертолеты КА-32 Московского авиацентра вылетели для тушения пожара в нежилом здании в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

В ведомстве уточнили, что тушением пожара занимаются два вертолета. В настоящее время бригады выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды.

В МЧС сообщили, что возгорание в административном здании локализовали в 14:15 по московскому времени.

Видео: Главное управление МЧС России по г. Москве

Напомним, инцидент произошел во вторник, 25 мая, по адресу Серебряническая набережная, дом 19. Ранее сообщалось, что из-под кровли здания идет дым, но объект является нежилым. В МЧС подтвердили информацию о возгорании и добавили, что двухэтажное здание находилось на демонтаже. Информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что движение перекрыли на Серебрянической набережной из-за пожара в центре Москвы.

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