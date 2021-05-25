Обвиняемый в убийстве сестры в Котельниках предстанет перед судом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве сестры в городе Котельники. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 18 марта во дворе жилого дома в Котельниках. Мужчина напал на свою сестру, нанеся ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.

По данным следствия, 43-летний мужчина убил сестру на почве длительного семейного конфликта. Установлено, что злоумышленник планировал нападение в течение года, а перед происшествием следил за сестрой несколько дней.

В рамках расследования было проведено более 10 допросов, а также психолого-психиатрическая, биологическая и другие экспертизы. В настоящее время дело передали в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл экскаватор-погрузчик за 8,5 миллиона рублей в Москве.

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