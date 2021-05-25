Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Обвиняемый в убийстве сестры в Котельниках предстанет перед судом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Обвиняемый в убийстве сестры в Котельниках предстанет перед судом

Анастасия Волоснова

Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве сестры в городе Котельники. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 18 марта во дворе жилого дома в Котельниках. Мужчина напал на свою сестру, нанеся ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.

По данным следствия, 43-летний мужчина убил сестру на почве длительного семейного конфликта. Установлено, что злоумышленник планировал нападение в течение года, а перед происшествием следил за сестрой несколько дней.

В рамках расследования было проведено более 10 допросов, а также психолого-психиатрическая, биологическая и другие экспертизы. В настоящее время дело передали в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл экскаватор-погрузчик за 8,5 миллиона рублей в Москве.

Читайте также: Нежилое здание загорелось в центре Москвы

убийствоГСУ СК РФсестра
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Все мнения
О проекте