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СК ходатайствует о заключении под стражу мужчины, который убил свою 40-летнюю сестру в Люберцах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

СК ходатайствует о заключении под стражу мужчины, который убил свою 40-летнюю сестру в Люберцах

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Котельники Карта всех событий

Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу, который убил свою 40-летнюю сестру в Московской области. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 18 марта, во дворе жилого дома в Котельниках. Мужчина напал на свою сестру, нанеся ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.

По данным следствия, 43-летний мужчина убил свою сестру на почве длительного семейного конфликта. Установлено, что злоумышленник планировал нападение в течение года, а перед происшествием следил за сестрой несколько дней. Обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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