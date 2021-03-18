«Искромсал ножом»: за что житель Подмосковья убил беременную сестру на глазах у прохожих

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Россия, Московская область, Котельники, микрорайон Белая Дача, 6 Карта всех событий

Утром 18 марта во дворе жилого дома в подмосковных Котельниках мужчина напал с ножом на свою беременную сестру. От полученных травм женщина скончалась на месте. Следственный комитет России по области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Нападавший задержан и доставлен к следователю на допрос. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами случившегося и узнала подробности.

По сообщениям СМИ, поножовщину устроил 43-летний Мунир А., который набросился на свою родную 40-летнюю сестру Лейлу. Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» местный житель Андрей Колобин, трагедия произошла около 22-этажного дома по адресу Белая Дача, 6.

— Я сам не живу в этом доме, но хожу мимо, когда забираю сына из школы. Знакомая из этого дома рассказала, что слышала, как мужчина кричал громко на девушку, называл проституткой и обвинял в том, что она не соблюдает мусульманские традиции. К сожалению, люди оказались рядом, когда он уже искромсал ее ножом. Скорую вызвали, но девушка была мертва, — сказал Колобин.

Преступление, совершенное Муниром, попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черном подошел к девушке и начал ее избивать, после чего достал нож и стал наносить им удары. После убийства он выбросил холодное оружие и скрылся.

Видео: Telegram-канал Mash

Свидетелем трагедии стал мимо проходящий школьник, который, испугавшись, убежал.

— Мальчик, который рядом проходил, — это мой одноклассник. — рассказал «ВМ» ученик школы № 3 Максим Смирнов (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ»). — Он прибежал в школу и рассказал об увиденном, говорил и дрожал от страха. Весь наш класс плакал, услышав эту историю. Он просто боялся, что мужик побежит за ним и убьет, как эту девушку. Потом мы все рассказали учителям, пришла мама одноклассника и забрала его домой. Теперь он будет учиться дистанционно, потому что боится выходить из дома.

Анастасия Калымова была лично знакома с семьей Лейлы. Женщина поведала «ВМ», что стало причиной убийства:

— Вы знаете, ее супруг был очень строгим человеком. Если бы Лейла была какой-то непорядочной, то он бы первый ее приструнил. Дело в том, что семья моей подруги была против того, что супруг Лейлы по национальности армянин, а она азербайджанка. И для ее родни она считалась нечистой. Вместе с мужем они прожили семь лет, дети общие. Где все это время был брат?! Ужасно, что именно брат это сделал, родной, оставив детей без мамы. Да это же чудовищно! Дети уже знают, что мамы нет. Господи, какая была хорошая семья.

По словам Калымовой, брат выследил Лейлу рано утром, когда женщина отправляла детей в школу:

— Она отвела их, а потом пошла в магазин за продуктами. Все это время он выжидал ее, а потом просто исподтишка набросился на бедную женщину! Столько ножевых ударов! Они так долго терпели ее брак... и это ж нужно было так подло поступить?! Ну есть у тебя претензии, решай их с мужем, причем тут бедная женщина? Все, я сейчас плакать буду…. В общем, это была месть ее семьи за «неправильный выбор», — сказала Анастасия.

Собеседница «ВМ» добавила, что у погибшей остались трое детей, и вместе с супругом они ждали пополнения.

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