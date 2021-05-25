Нежилое здание загорелось в центре Москвы
Россия, Москва, Серебряническая набережная, 19 Карта всех событий
Нежилое административное здание загорелось в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел во вторник, 25 мая, по адресу Серебряническая набережная, дом 19. По словам собеседника «ВМ», из-под кровли здания идет дым. Уточняется, что объект является нежилым и в настоящее время находится на реконструкции.
По словам администрации здания, в горящем доме нет людей. Ранг пожара — 1 бис.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на Ленинском проспекте.
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