Нежилое здание загорелось в центре Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Серебряническая набережная, 19 Карта всех событий

Нежилое административное здание загорелось в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во вторник, 25 мая, по адресу Серебряническая набережная, дом 19. По словам собеседника «ВМ», из-под кровли здания идет дым. Уточняется, что объект является нежилым и в настоящее время находится на реконструкции.

Фото: Вечерняя Москва

По словам администрации здания, в горящем доме нет людей. Ранг пожара — 1 бис.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на Ленинском проспекте.

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