Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в Москве из-за перегрева внешнего аккумулятора. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел во вторник, 25 мая, по адресу Ленинский проспект, дом 76а. По предварительным данным, лежавшая на переднем сиденье батарея перегрелась от попадания прямых солнечных лучей.

В МЧС уточнили, что пожар потушили до прибытия специалистов.

Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес приговор офицерам за рассылку посольствам писем с ртутью.

Читайте также: Движение восстановили после ДТП на Каширском шоссе