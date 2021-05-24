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Движение восстановили после ДТП на Каширском шоссе
Фото: Pixabay / klimkin

Движение восстановили после ДТП на Каширском шоссе

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Движение восстановили на юге столицы после аварии на Каширском шоссе. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Из-за того что на пересечении Каширского шоссе и Ясеневой улицы столкнулись две машины, было перекрыто движение на третьей и четвертой полосе автомагистрали.

— Проезжая часть освобождена, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Подмосковье.

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