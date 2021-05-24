Автомобиль сбил двух детей на востоке Москвы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

Автомобиль сбил двоих несовершеннолетних на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел на 15-й Парковой улице в Измайловском районе столицы. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшим оказывается помощь. В настоящее время решается вопрос, нуждаются ли дети в госпитализации или нет.

Полиция разыскивает подозреваемого.

Читайте также: Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в больницу Москвы