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Автомобиль сбил двух детей на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Автомобиль сбил двух детей на востоке Москвы

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

Автомобиль сбил двоих несовершеннолетних на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел на 15-й Парковой улице в Измайловском районе столицы. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшим оказывается помощь. В настоящее время решается вопрос, нуждаются ли дети в госпитализации или нет.

Полиция разыскивает подозреваемого.

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Москваавтомобильпострадавшие
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