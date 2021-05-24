Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в больницу Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Россия, Москва, поселение Краснопахорское, село Былово Карта всех событий

Санитарный вертолет эвакуировал водителя, пострадавшего в аварии на территории ТиНАО. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что ДТП произошло в районе поселка Былово. Здесь мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и въехал в столб.

С серьезными травмами экипаж эвакуировал его на вертолетную площадку в Красной Пахре. Отсюда его доставили в лечебное учреждение Москвы.

Ранее мужчину с заболеванием сердца в Москве эвакуировали в больницу вертолетом.

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