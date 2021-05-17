Почти 200 вылетов совершила санавиация Подмосковья с начала года

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Санитарная авиация Московской области совершила 175 вылетов с января текущего года. В основном данные воздушные средства используются для эвакуации пациентов между медучреждениями и помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Основное преимущество санавиации заключается в том, что с ее помощью можно быстро доставить человека в больницу, где ему окажут полноценную медицинскую помощь. Причемскорость не будет зависеть от дорожно-транспортной ситуации и удаленности медицинской организации. Вертолеты могут совершать вылеты как днем, так и ночью.

Обычно санитарную авиацию используют для доставки пострадавших граждан в травмоцентры первого уровня, ожоговый центр, а также в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства, передают «Вести Подмосковья».

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