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Почти 200 вылетов совершила санавиация Подмосковья с начала года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Почти 200 вылетов совершила санавиация Подмосковья с начала года

Елена Фролова

Общество

Санитарная авиация Московской области совершила 175 вылетов с января текущего года. В основном данные воздушные средства используются для эвакуации пациентов между медучреждениями и помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Основное преимущество санавиации заключается в том, что с ее помощью можно быстро доставить человека в больницу, где ему окажут полноценную медицинскую помощь. Причемскорость не будет зависеть от дорожно-транспортной ситуации и удаленности медицинской организации. Вертолеты могут совершать вылеты как днем, так и ночью.

Обычно санитарную авиацию используют для доставки пострадавших граждан в травмоцентры первого уровня, ожоговый центр, а также в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства, передают «Вести Подмосковья».

Читайте также: Более 500 вылетов совершили вертолеты санавиации Подмосковья за 2020 год

вертолетМосковская областьсанитарная авиация
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