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Более 500 вылетов совершили вертолеты санавиации Подмосковья за 2020 год
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Более 500 вылетов совершили вертолеты санавиации Подмосковья за 2020 год

Елена Фролова

Здоровье

Свыше 500 вылетов совершили вертолеты санитарной авиации Подмосковья за 2020 год. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

— Вертолеты вылетали к пациентам, которым была необходима экстренная медицинская помощь. Всего было совершено 512 вылетов, — уточнили в подмосковном ведомстве.

Чаще всего в экстренном порядке перевозили больных между медицинскими учреждениями. В особенности это касалось детей. Помимо того, санавиация работала на тяжелых дорожно-транспортных происшествиях.

Как рассказала руководитель регионального Минздрава Светлана Стригункова, свыше 200 из перевезенных на вертолетах пациентов были детьми, в том числе в возрасте до года. Чаще всего таким способом доставляли пострадавших в медицинские учреждения Химок, Красногорска, Ногинска, Подольска и Люберец.

Читайте также: Санитарная авиация Подмосковья с января по сентябрь 2020 года совершила почти 400 вылетов

вертолетМосковская областьздоровье
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