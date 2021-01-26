Более 500 вылетов совершили вертолеты санавиации Подмосковья за 2020 год

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Свыше 500 вылетов совершили вертолеты санитарной авиации Подмосковья за 2020 год. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

— Вертолеты вылетали к пациентам, которым была необходима экстренная медицинская помощь. Всего было совершено 512 вылетов, — уточнили в подмосковном ведомстве.

Чаще всего в экстренном порядке перевозили больных между медицинскими учреждениями. В особенности это касалось детей. Помимо того, санавиация работала на тяжелых дорожно-транспортных происшествиях.

Как рассказала руководитель регионального Минздрава Светлана Стригункова, свыше 200 из перевезенных на вертолетах пациентов были детьми, в том числе в возрасте до года. Чаще всего таким способом доставляли пострадавших в медицинские учреждения Химок, Красногорска, Ногинска, Подольска и Люберец.

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