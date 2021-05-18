Мужчину с заболеванием сердца в Москве эвакуировали в больницу вертолетом
Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра утром 18 мая эвакуировал из ТиНАО мужчину с заболеванием сердца. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы во вторник, 18 мая.
Так, на площадку Вороново на скорой помощи доставили мужчину 62 лет, пациента передали авиамедицинской бригаде для доставки его в столичную больницу.
Во время полета за состоянием мужчины следили врачи Центра экстренной медицинской помощи. Затем пациента передали медикам стационара для дальнейшего лечения.
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