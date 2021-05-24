Машина перевернулась после ДТП на Каширском шоссе Москвы
Россия, Москва, Ясеневая улицаКарта всех событий
Два автомобиля столкнулись на юге столицы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что авария произошла на пересечении Каширского шоссе и Ясеневой улицы. Одна из машин опрокинулась на крышу.
Из-за ДТП на участке Каширского шоссе перекрыли третью и четвертую полосы движения.
— На месте ДТП работают городские службы, — отметили в ведомстве.
Ранее машина сбила пешехода на самокате в центре Москвы.
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