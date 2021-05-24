Машина перевернулась после ДТП на Каширском шоссе Москвы

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Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на юге столицы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что авария произошла на пересечении Каширского шоссе и Ясеневой улицы. Одна из машин опрокинулась на крышу.

Из-за ДТП на участке Каширского шоссе перекрыли третью и четвертую полосы движения.

— На месте ДТП работают городские службы, — отметили в ведомстве.

Ранее машина сбила пешехода на самокате в центре Москвы.

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