Машина сбила пешехода на самокате в центре Москвы

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Россия, Москва, проспект Мира, 11 Карта всех событий

Автомобиль сбил пешехода на самокате в центре столицы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Видео: Telegram.com/ Дептранс. Оперативно

Уточняется, что инцидент произошел на Проспекте Мира, 11. По данным ведомства, горожанин переезжал дорогу, когда его ударила машина. На месте работают городские службы.

Жителям столицы напомнили, что по правилам на пешеходном переходе необходимо везти самокат или велосипед рядом с собой.

Ранее Дептранс сообщил об увеличении числа аварий с участием мотоциклистов.

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