ДТП с участием машины скорой помощи произошло на северо-западе Москвы
Россия, Москва, улица Исаковского, 31 Карта всех событий
В столичном районе Строгино произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе кареты скорой помощи. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Уточняется, что авария произошла на улице Исаковского в районе дома 31. На месте происшествия работают оперативные службы.
— Движение не затруднено, — уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в аварии на Волоколамском шоссе в Подмосковье.
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