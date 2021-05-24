ДТП с участием машины скорой помощи произошло на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Исаковского, 31 Карта всех событий

В столичном районе Строгино произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе кареты скорой помощи. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что авария произошла на улице Исаковского в районе дома 31. На месте происшествия работают оперативные службы.

— Движение не затруднено, — уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в аварии на Волоколамском шоссе в Подмосковье.

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