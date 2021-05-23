«Лихачи на тротуарах»: как могут наказать за неаккуратную езду на самокате

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Приближается лето, погода в Москве стоит относительно теплая. Традиционно это время года идеально для прогулок по паркам и набережным столицы. Многие для этих целей берут напрокат электросамокаты, которые с каждым годом становятся все популярнее у горожан. Правда, нередко происходят и инциденты, связанные с неаккуратным вождением таких устройств. О том, что грозит их виновникам и как регулировать управление средствам индивидуальной мобильности — в материале «Вечерней Москвы».

Кем является водитель электросамоката по закону и какова ответственность

Как объяснил автоюрист Сергей Радько, к транспортным средствам (мопедам) сейчас относятся самокаты с мотором мощностью более 250 ватт. Для управления ими требуется и водительское удостоверение категории А, и шлем, и необходимость быть трезвым, а также требование ездить только по правому краю проезжей части.

Все остальные самокаты, имеющие меньшую мощность, а именно они как раз наиболее массово сдаются в аренду, официально транспортными средствами не являются, по словам эксперта. Это средства индивидуальной мобильности. Соответственно, их пользователи приравнены к пешеходам.

— Максимальное наказание для них — 1500 рублей штрафа (часть 2 статьи 12.30 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом» — прим. «ВМ»), если в пьяном виде кому-то причинен вред. Если самокат относится к мопедам, то там ответственность уже как у водителя транспортного средства и есть уже немало примеров, когда водителей лишали права управления ТС, например, за отказ от медосвидетельствования, — отметил юрист.

Разработать регламенты и ограничить скорость

Однако, несмотря на то что в законе обозначены категории транспортных средств и средств индивидуальной мобильности, к которым помимо маломощных самокатов относятся гироскутеры, моноколеса и так далее, нередко на тротуарах можно увидеть и довольно мощные устройства, доставляющие пешеходам значительные неудобства. В связи с этим возникает вопрос — как эту сферу и рынок такой техники регулировать?

По мнению Сергея Радько, здесь необходимо обойтись без дополнительных ограничений в виде новых категорий водительских прав, страховок и так далее, а нужно разработать какие-то технические регламенты или ГОСТы, чтобы, например, те же самокаты на электромоторах имели конструктивно заложенную максимальную скорость не более 20 километров в час. Правда, здесь есть один очень важный нюанс.

— Это может и не помочь, потому как будет легко обходиться с помощью чип-тюнинга и проконтролировать процесс будет трудно. Большинство самокатов не регистрируются в ГАИ, не проходят техосмотры и их никто не проверяет. Ограничение весьма условное, но хотя бы с этого нужно начать, а уже потом определиться, что внедрять, что запрещать и как вообще с этим работать, — считает специалист.

Приравнять к водителям

У автоэксперта и автожурналиста Петра Баканова другое мнение. По его словам, электросамокатчиков и обладателей других устройств на электротяге стоило бы приравнять к водителям, изменив правила дорожного движения, чтобы у них появились права и обязанности.

— Права — чтобы автомобилисты относились к ним, как к другим, равноправным участникам дорожного движения. Обязанности — чтобы у самокатчиков наступала зона ответственности: то есть если самокатчик на электромоторе решил переехать «зебру» и считает, что он пешеход, — то ничего подобного. То есть если водитель его сбивает, то он сбивает уже не пешехода, а такого же другого участника движения — водителя, и чтобы в этом случае ответственность нес управляющий самокатом, — поделился своей точкой зрения собеседник «ВМ».

Он также отметил проблему, что самокаты и электромоторы довольно легко тюнинговать, причем внешне это будет незаметно. Впрочем, серьезной проблемы с ними, как и с велосипедистами, Баканов не видит, хотя традиционно в летний сезон их становится больше.

Какие еще нужны меры

Только приравнивание их к водителям транспортных средств — это лишь одна из мер. Для того чтобы и интересы владельцев электросамокатов не были нарушены, и при этом соблюдены у других участников движения, эксперт видит общий выход в создании большего количества велодорожек и сквозных веломаршрутов.

Кроме того, компаниям, сдающим в аренду гироскутеры и электросамокаты, автоэксперт советует ограничивать при помощи программ скорость движения таких устройств. Они, впрочем, и так уже этим занимаются, отмечает специалист.

Другие способы охлаждать пыл лихачей на тротуарах, кроме как создание условий и изменения закона, спикер считает неэффективными.

— И вот когда у нас будет серия резонансных ДТП с самокатчиками, это быстро охладит их пыл. Когда для них не последуют никаких компенсаций и они своими действиями будут ломать себе жизнь, да еще и платить компенсации за ущерб другим транспортным средствам в случае если они виноваты, вот тогда и будет результат, — заключил эксперт.

Между тем столичные власти уже озаботились проблемой неаккуратной езды на электросамокатах. В частности, глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью пешеходов и не создавать людям помех. А в Мосгордуме предложили ограничить скорость движения электросамокатов в парках города 15 километрами в час.

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