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Эксперт назвала адекватным решением снижение допустимой скорости самокатов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Эксперт назвала адекватным решением снижение допустимой скорости самокатов

Елена Фролова

Транспорт

Скорость движения электросамокатов ограничили в Московской области до 20 километров в час. Данное решение было принято региональным министерством транспорта и оператором сервиса по аренде самокатов.

Как разъяснила ведущий аналитик экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко, принятую меру можно назвать адекватной, так как с такой скоростью можно ездить по тротуарам.

— Тут, естественно, надо понимать, что тот человек, который ведет самокат, должен следить за скоростью и контролировать ситуацию. Иначе он может сбить кого-то из прохожих, — объяснила Елена Борисенко.

По словам эксперта, ограничение скорости данного вида транспорта является разумным шагом, потому что к таким мерам прибегают по всему миру. В России закон, который регулирует передвижение средств индивидуальной мобильности, пока еще находится на рассмотрении, отмечает «Радио 1».

Читайте также: Максимальную скорость самокатов ограничили до 20 километров в час в Подмосковье

скоростьэлектросамокатыМосковская область
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