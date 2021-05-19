Максимальную скорость самокатов ограничили до 20 километров в час в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов в Подмосковье до 20 километров в час. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Соответствующее ограничение действует с начала сезона проката, а именно с 10 апреля. В правилах дорожного движения (ПДД) не прописаны правила управления электросамокатами и гироскутерами. Проект изменений в ПДД, который был разработан Министерством транспорта Российской Федерации, обсуждается с 2019 года.

Напомним, сервис проката самокатов был запущен в Московской области прошлым летом. За прошлый сезон жители Химок, Одинцова и Красногорска совершили более 175 тысяч поездок, сообщает РИА Новости.

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