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ГИБДД Москвы призвала водителей снижать скорость перед пешеходными переходами 
Фото: Анна Быкова

ГИБДД Москвы призвала водителей снижать скорость перед пешеходными переходами 

Кирилл Николаев

Город

ГИБДД Москвы призвала водителей снижать скорость перед пешеходными переходами. Соответствующее заявление опубликовано на странице столичной Госавтоинспекции в Instagram в среду, 19 мая.

Отмечается, что с 17 по 23 мая во всем мире проходит шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения Организации Объединенных Наций (ООН). Главная тема мероприятия — снижение скорости до 30 километров в час на улицах, где пересекаются пешеходы и автомобили. В европейских городах уже давно применяется подобная практика. Например, в центрах Берлина и Лондона разрешенная скорость движения составляет 30 километров в час. Такая скорость важна для детей, которые являются самой уязвимой категорией населения.

— Каждый день в мире дороги уносят жизни трех тысяч детей и подростков. На скорости 30 километров в час шанс выжить еще есть, при 80 — нет, — говорится в сообщении.

В ГИБДД и Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подчеркнули, что для каждой улицы должна быть своя скорость движения.

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