Москвичей предупредили об изменении движения в районе Кутузовского проспекта

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Схема движения транспорта изменилась на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе пересечения с Кутузовским проспектом. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Для съезда на Кутузовский проспект в направлении области необходимо будет заранее перестроиться на дублер ТТК перед Шмитовским проездом. Ранее на пересечении внешнего ТТК и Кутузовского проспекта часто случались мелкие аварии из-за того, что водители перестраивались в последний момент. Теперь поток, который едет по ТТК, отделен сплошной разметкой от водителей, съезжающих на Кутузовский проспект.

В столичном департаменте транспорта отметили, что данные меры помогут снизить число ДТП на этом участке.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Читайте также: Движение по Госпитальной набережной временно ограничат в связи с дорожными работами