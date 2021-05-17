Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Максим Ликсутов: Электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью людей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Максим Ликсутов: Электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью людей

Иван Юминов

Город

Электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью пешеходов. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 17 мая

— Если это скутер или самокат, либо мощное электрическое средство едет по пешеходной части, то общее правило, которое во многих странах принято, — он должен ехать со скоростью пешеходного потока... Вы идете по пешеходной части, скорость движения у него должна быть такая же, как у вас. Он не должен вас обгонять, расталкивать, создавать помех, — рассказал руководитель ведомства в эфире радиостанции «Шансон».

Департамент отправил предложения по правилам управления электросамокатами в Министерство транспорта РФ, приводит слова Максима Ликсутова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что электрический водный транспорт появится в Москве в ближайшие два года.

Читайте также: Сергей Собянин: Подсветку для зданий в Москве подбирают с учетом единой цветосветовой среды

Максим Ликсутовэлектросамокатыдорожные правила
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: не забывайте, что пуля — дура

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Все мнения
О проекте