Максим Ликсутов: Электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью людей

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Электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью пешеходов. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 17 мая

— Если это скутер или самокат, либо мощное электрическое средство едет по пешеходной части, то общее правило, которое во многих странах принято, — он должен ехать со скоростью пешеходного потока... Вы идете по пешеходной части, скорость движения у него должна быть такая же, как у вас. Он не должен вас обгонять, расталкивать, создавать помех, — рассказал руководитель ведомства в эфире радиостанции «Шансон».

Департамент отправил предложения по правилам управления электросамокатами в Министерство транспорта РФ, приводит слова Максима Ликсутова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что электрический водный транспорт появится в Москве в ближайшие два года.

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