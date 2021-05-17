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Электрический водный транспорт появится в Москве в ближайшие два года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Электрический водный транспорт появится в Москве в ближайшие два года

Иван Юминов

Город

Электрический водный транспорт в Москве появится в ближайшие два года. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 мая.

— Мы рассчитываем, что они появятся в городе в 2022-2023 году и станут частью единой транспортной системы города. Суда будут в лучших традициях города — экологичные, без вредных выбросов в воду и воздух, — рассказал в эфире радиостанции «Шансон» глава ведомства Максим Ликсутов.

Проезд в них можно будет оплатить картой «Тройка». Кроме того, к причалам приблизят остановки транспорта и сделают пешеходные переходы, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что трамваи в Москве стали быстрее на 15–20 процентов

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Максим Ликсутовтранспорт столицыкорабли
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