Трамваи в Москве стали быстрее на 15–20 процентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские трамваи стали быстрее на 15–20 процентов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 14 мая.

— Решение о передаче трамвайной инфраструктуры в метро было абсолютно верным. Мы уже получили первые результаты — скорость движения трамваев на ряде участков возросла на 15–20 процентов. Поэтому самые жесткие стандарты, самые высокие требования к качеству поездки, к безопасности, которые применяются в метро, мы продолжим распространять на московский трамвай, — приводит слова руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось о том, что карту «Тройка» могут ввести более чем в 40 регионах России.

Читайте также: Новые диаметры МЦД планируют построить в 2022–2023 годах