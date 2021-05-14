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Трамваи в Москве стали быстрее на 15–20 процентов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Трамваи в Москве стали быстрее на 15–20 процентов

Иван Юминов

Город

Московские трамваи стали быстрее на 15–20 процентов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 14 мая.

— Решение о передаче трамвайной инфраструктуры в метро было абсолютно верным. Мы уже получили первые результаты — скорость движения трамваев на ряде участков возросла на 15–20 процентов. Поэтому самые жесткие стандарты, самые высокие требования к качеству поездки, к безопасности, которые применяются в метро, мы продолжим распространять на московский трамвай, — приводит слова руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось о том, что карту «Тройка» могут ввести более чем в 40 регионах России.

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Максим ЛиксутовДепартамент транспорта Москвытрамваи Москвы
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