Новые диаметры МЦД планируют построить в 2022–2023 годах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новые участки Московских центральных диаметров (МЦД) планируют запустить в 2022–2023 годах. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Речь идет о строительстве еще двух диаметров. Проект будет осуществлен совместно с РЖД и властями Московской области. При его реализации особый акцент будет сделан на развитии пассажирской инфраструктуры.

— На удобные станции, навесы, чтобы можно было купить билет, подождать поезд, посмотреть на информационное табло, понять, когда поезд придет, какой рядом еще есть транспорт, — уточнил Ликсутов в интервью РИА Новости.

Отмечается, что третий диаметр свяжет два железнодорожных направления — Ленинградское и Казанское, а четвертый — Киевское и Горьковское.

Читайте также: Карту «Тройка» могут ввести более чем в 40 регионах России