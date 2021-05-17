Сергей Собянин: Подсветку для зданий в Москве подбирают с учетом единой цветосветовой среды

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Подсветку зданий в столице подбирают с учетом создания единой цветосветовой среды. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 17 мая.

— В прошлом году мы украсили новой подсветкой более 30 зданий. Часто спрашивают, как мы ее подбираем? На самом деле это непростой проект на стыке технологий и искусства, — рассказал глава города.

Так, при создании подсветки специалисты учитывают тип здания: историческое или современное, общественное или жилое. Кроме того, важно то, каким является освещение вокруг самого здания.

До этого дома в Москве украшали подсветкой разрозненно, но теперь территории освещают комплексно, создавая единую цветосветовую среду, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что электрический водный транспорт появится в Москве в ближайшие два года.

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