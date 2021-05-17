Юго-Восточную хорду в Москве закончили строить более чем на 40 процентов
Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий
Готовность Юго-Восточной хорды в Москве превышает 40 процентов. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 17 мая.
— Мы в графике. По поручению мэра мы планируем завершить в основном строительно-монтажные работы в третьем–четвертом кварталах 2023 года, — рассказал руководитель ведомства.
Хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД, отмечает ТАСС.
Ранее сообщалось, что строители завершат монтаж пролетов эстакады на Сусоколовском шоссе в мае.
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