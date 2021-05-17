Юго-Восточную хорду в Москве закончили строить более чем на 40 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Готовность Юго-Восточной хорды в Москве превышает 40 процентов. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 17 мая.

— Мы в графике. По поручению мэра мы планируем завершить в основном строительно-монтажные работы в третьем–четвертом кварталах 2023 года, — рассказал руководитель ведомства.

Хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что строители завершат монтаж пролетов эстакады на Сусоколовском шоссе в мае.

Читайте также: Строительство ТПУ «Печатники» завершат до конца года