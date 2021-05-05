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Строители завершат монтаж пролетов эстакады на Сусоколовском шоссе в мае
Фото: АГН Москва

Строители завершат монтаж пролетов эстакады на Сусоколовском шоссе в мае

Анастасия Прохорова

Город
Россия, Москва, Сусоколовское шоссе Карта всех событий

Строители планируют уже в первой половине мая завершить монтаж пролетов эстакады на Сусоколовском шоссе над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК).

— Работы проводятся в окна, которые предоставляются строителям в условиях интенсивного движения железнодорожных составов. Строительство ведется на участке СВХ от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На этом участке также построят и реконструируют дорогу от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод.

Данная эстакада на Сусоколовском шоссе входит в состав Северо-Восточной хорды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в конце апреля строители начали возводить монолитные конструкции пешеходного моста через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» на востоке Москвы.

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Северо-Восточная хорда (СВХ)Москвастроительство
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