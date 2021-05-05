Строители завершат монтаж пролетов эстакады на Сусоколовском шоссе в мае
Строители планируют уже в первой половине мая завершить монтаж пролетов эстакады на Сусоколовском шоссе над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК).
— Работы проводятся в окна, которые предоставляются строителям в условиях интенсивного движения железнодорожных составов. Строительство ведется на участке СВХ от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
На этом участке также построят и реконструируют дорогу от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод.
Данная эстакада на Сусоколовском шоссе входит в состав Северо-Восточной хорды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что в конце апреля строители начали возводить монолитные конструкции пешеходного моста через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» на востоке Москвы.
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