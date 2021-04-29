Монолитные конструкции моста в составе ТПУ «Электрозаводская» начали возводить в столице

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Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Строители начали возводить монолитные конструкции пешеходного моста через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» на востоке Москвы.

— В рамках проекта возводится пешеходный мост через реку Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность моста составит 85 метров. Он обеспечит пешую доступность к метро для жителей Рубцовской набережной и прилегающих улиц.

— Его построят из легких современных материалов с витражным остеклением, — рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Большая кольцевая линия должна стать самым длинным кольцом подземки в мире. Общая протяженность кольца с 31 станцией составит около 70 километров. Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующего кольца. Первый участок БКЛ от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018 года. Полноценный запуск этой линии ожидается в 2023 году. А строительство девяти новых мостов в столице планируется завершить до конца 2024 года, сообщает Интерфакс.

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